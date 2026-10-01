फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   District Supply Office procedures changed following bribery scandal.

Etawah News: रिश्वत कांड के बाद बदली जिला पूर्ति कार्यालय की व्यवस्था

Thu, 01 Oct 2026 11:31 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 01 Oct 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
District Supply Office procedures changed following bribery scandal.
फोटो 08:::जिला पूर्ति कार्यालय में लगे लोहे के दरवाजों से जानकारी करते उपभाेक्ता। संवाद
इटावा। जिला पूर्ति कार्यालय में एंटी करप्शन की कार्रवाई के बाद अब कार्यालय की व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। कलक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय के चार दरवाजों में से तीन पर लोहे के चैनलनुमा दरवाजे लगाए गए हैं। अब उपभोक्ताओं और फरियादियों को अपनी बात चैनल के बाहर से ही रखनी होगी।
विज्ञापन

24 सितंबर को एंटी करप्शन की टीम ने जिला पूर्ति कार्यालय में छापा मारा था। जिसमें विभाग के बसरेहर के पूर्ति निरीक्षक योगेश वर्मा के साथ ही दो अन्य कर्मचारियों को राशन दुकानदार से 30 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के बाद यह मामला जिले में चर्चा में रहा था। इसके बाद अब कार्यालय में आने-जाने की व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया है। कार्यालय में कुल चार दरवाजे हैं। इनमें जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय का दरवाजा पहले से ही कांच का बना है, जबकि अन्य तीन दरवाजों पर पहले किसी तरह की रोक नहीं थी। इनके जरिये कर्मचारी और उपभोक्ता बेरोकटोक कार्यालय के अंदर आते-जाते थे।
विज्ञापन

अब इन तीनों दरवाजों पर लोहे के चैनलनुमा दरवाजे लगा दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी जीवेश कुमार मौर्य ने बताया कि उनकी नवीन तैनाती हुई है। वह कार्यालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कोई भी व्यक्ति किसी भी कक्ष में बेरोकटोक पहुंच जाता था, जिससे परेशानी होती थी। अब व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इससे कार्यालय का कामकाज व्यवस्थित होगा और उपभोक्ताओं को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

फोटो 08:::जिला पूर्ति कार्यालय में लगे लोहे के दरवाजों से जानकारी करते उपभाेक्ता। संवाद

फोटो 08:::जिला पूर्ति कार्यालय में लगे लोहे के दरवाजों से जानकारी करते उपभाेक्ता। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed