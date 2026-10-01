Etawah News: कोर्ट के आदेश पर चरागाह की जमीन से हटाया अवैध कब्जा

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जानकारी के अनुसार, मुर्चा गांव में चरागाह के लिए सुरक्षित सरकारी जमीन पर गांव के ईश्वर दयाल, गिरीशचंद्र और नाहर सिंह ने अवैध कब्जा कर मकान बना लिए थे। सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला न्यायालय में पहुंचा था। न्यायालय से बेदखली का आदेश जारी होने के बाद तहसील प्रशासन ने जमीन खाली कराने की कार्रवाई की।बृहस्पतिवार को राजस्व निरीक्षक रामगोपाल और क्षेत्रीय लेखपाल शिवम यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक टीम ने जेसीबी की मदद से सरकारी जमीन पर बने मकानों को गिराया और चरागाह की भूमि को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में राजस्व टीम ने न्यायालय के आदेश का पालन कराया। राजस्व निरीक्षक रामगोपाल ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर चरागाह की जमीन को कब्जा कराया गया है।