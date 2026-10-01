Etawah News: आगरा-कानपुर हाईवे पर जोखिम भरा सफर, सात किमी में 20 गड्ढे रोकते रफ्तार

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इन गड्ढों में कई इतने बड़े हैं कि बाइक और कार सवारों को उन्हें बचाकर निकलना पड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर एनएचएआई के पैचवर्क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर के मानिकपुर मोड़ से सैफई चौराहा के बीच कुछ माह पहले किए गए पैचवर्क के कई हिस्से उखड़ चुके हैं। बीते सप्ताह हुई बारिश के बाद सड़क पर जगह-जगह गिट्टी और बजरी फैल गई है।बृहस्पतिवार को संवाद न्यूज एजेंसी की टीम ने इस क्षेत्र की पड़ताल की, जिसमें हालात चिंताजनक नजर आए। तेज रफ्तार वाहनों के गुजरने पर सड़क पर बिखरी बजरी उछलकर पीछे और बगल से गुजर रहे वाहनों पर लगती है। जिससे वाहनों के संतुलन बिगड़ने का खतरा बना रहता है।फ्लाईओवर की खतरनाक स्थितिकानपुर से आगरा की ओर जाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग के तीन फ्लाईओवर से होकर गुजरना पड़ता है। इनमें पहला फ्लाईओवर मानिकपुर मोड़ पर है। दूसरा भरथना चौराहा पर स्थित है। तीसरा फ्लाईओवर सैफई चौराहा पर पड़ता है। सड़क की सबसे खराब स्थिति इन्हीं तीनों फ्लाईओवर पर देखी जा रही है। यहां कई जगह गड्ढों के साथ ही सड़क धंसने से ऊंची-नीची हो गई है। इससे दोपहिया वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ जाता है।वाहन चालकों को जोखिमगड्ढों से बचने के दौरान दोपहिया वाहन चालक बजरी पर पहुंचकर असंतुलित हो जाते हैं। वहीं इस हाईवे पर 24 घंटे ट्रक, ट्रेलर और बसों की लगातार आवाजाही रहती है। रात के समय बिखरी गिट्टी और अचानक सामने आने वाले गड्ढे अधिक खतरनाक हो जाते हैं। इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर पीछे से आ रहे भारी वाहन से टक्कर का खतरा बना रहता है। सड़क की खराब स्थिति के कारण अक्सर हादसे हो जाते हैं।पैचवर्क की गुणवत्ता पर सवालराष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर हुए पैचवर्क की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुछ माह पहले ही किए गए पैचवर्क के हिस्से बारिश के बाद उखड़ गए हैं। यह दर्शाता है कि मरम्मत कार्य ठीक से नहीं किया गया था। खराब गुणवत्ता वाले पैचवर्क के कारण सड़क जल्दी खराब हो रही है। एनएचएआई की जिम्मेदारी है कि वह सड़क की उचित मरम्मत सुनिश्चित करे। इस लापरवाही से यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।