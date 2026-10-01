Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 01 Oct 2026 11:32 PM IST
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पैदल चाल प्रतियोगिता
इटावा। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम से पैदल चाल प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 09:00 बजे से।
इटावा। भारत विकास परिषद की ओर से नारायण बैंक्वेट हॉल में समूहगान और लोकगीत प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 11:00 बजे से।
विश्व कल्याण महायज्ञ
भरथना। आर्य समाज मंदिर में पांच दिवसीय वेद प्रचार वेद ज्ञान की अमृत वर्षा एवं विश्व कल्याण महायज्ञ सुबह व शाम 08:00 बजे।
कार्यक्रम
इटावा। भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिता
रामलीला
ताखा। कस्बा ऊसराहार में रामलीला का आयोजन रात 08:00 बजे से।
व्हाट्सएप नंबर
9528031737
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इटावा। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम से पैदल चाल प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 09:00 बजे से।
इटावा। भारत विकास परिषद की ओर से नारायण बैंक्वेट हॉल में समूहगान और लोकगीत प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 11:00 बजे से।
विश्व कल्याण महायज्ञ
भरथना। आर्य समाज मंदिर में पांच दिवसीय वेद प्रचार वेद ज्ञान की अमृत वर्षा एवं विश्व कल्याण महायज्ञ सुबह व शाम 08:00 बजे।
कार्यक्रम
इटावा। भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिता
रामलीला
ताखा। कस्बा ऊसराहार में रामलीला का आयोजन रात 08:00 बजे से।
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