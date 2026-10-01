Etawah News: विशाल शिव बरात, नंदी पर भोलेनाथ की झांकी बनी मुख्य आकर्षण

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भगवान शंकर के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जगह-जगह पुष्पवर्षा कर शिव बरात का भव्य स्वागत किया गया। बरात में एक दर्जन से अधिक सुसज्जित रथ शामिल थे। इन रथों पर भगवान गणेश और हनुमानजी सहित विभिन्न देवी-देवताओं की मनमोहक झांकियां सजाई गई थीं। आकर्षक विद्युत सजावट और भक्ति संगीत ने पूरे कस्बे को भक्तिमय बना दिया।बरात किशनी-बिधूना मार्ग और भरथना मार्ग सहित प्रमुख मार्गों से होकर आगे बढ़ी। रास्ते में श्रद्धालुओं ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर बरात का स्वागत किया। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर झांकियों के दर्शन करते रहे। इस दौरान पूरा कस्बा हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। प्रभारी निरीक्षक ऊसराहार नरेंद्र कुमार मिश्रा ने यातायात व्यवस्था सुचारु रखने को पुलिस बल तैनात कराया। संवाद