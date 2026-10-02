Etawah News: खेत में पहुंचा छह फीट लंबा मगरमच्छ, ग्रामीणों में मची दहशत

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उदी। बढ़पुरा सेंचुरी क्षेत्र में शुक्रवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब कुंडेश्वर तालाब से निकलकर करीब छह फीट लंबा मगरमच्छ बढ़पुरा थाने के पीछे स्थित बाजरे के खेत में पहुंच गया। खेत में मगरमच्छ दिखाई देने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर सेंचुरी प्रभारी रोहित यादव और अंकित चौधरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने लोगों को दूर कराया और मगरमच्छ को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया। (संवाद)