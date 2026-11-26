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सुभाष नगर निवासी विद्याराम पाल (82) पंचायत विभाग में एडीओ पंचायत के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बृहस्पतिवार सुबह शिवा कॉलोनी के सामने रेलवे ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद परिजनों को सूचना दी। उनके बेटे सुरेश चंद ने बताया कि वह बीएसएफ में एसआई के पद पर तैनात हैं। सुरेश चंद इन दिनों मणिपुर में अपनी तैनाती पर हैं।बेटे सुरेश चंद ने आशंका जताई कि पिता को कम सुनाई देता था। संभवतः इसी कारण वह ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाए और हादसे का शिकार हो गए। हादसे की खबर से परिवार में चीख-पुकार मच गई। पत्नी वेदवती सहित अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक केके मिश्रा ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा।