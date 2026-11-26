Etawah News: सेवानिवृत्त एडीओ पंचायत की ट्रेन से कटकर मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:36 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
इटावा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह एक सेवानिवृत्त एडीओ पंचायत की राजधानी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह मंदिर जाने के लिए घर से निकले थे। उनकी पोती की 2 दिसंबर को शादी होनी है, जिससे परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं।
सुभाष नगर निवासी विद्याराम पाल (82) पंचायत विभाग में एडीओ पंचायत के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बृहस्पतिवार सुबह शिवा कॉलोनी के सामने रेलवे ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद परिजनों को सूचना दी। उनके बेटे सुरेश चंद ने बताया कि वह बीएसएफ में एसआई के पद पर तैनात हैं। सुरेश चंद इन दिनों मणिपुर में अपनी तैनाती पर हैं।
बेटे सुरेश चंद ने आशंका जताई कि पिता को कम सुनाई देता था। संभवतः इसी कारण वह ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाए और हादसे का शिकार हो गए। हादसे की खबर से परिवार में चीख-पुकार मच गई। पत्नी वेदवती सहित अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक केके मिश्रा ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सुभाष नगर निवासी विद्याराम पाल (82) पंचायत विभाग में एडीओ पंचायत के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बृहस्पतिवार सुबह शिवा कॉलोनी के सामने रेलवे ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद परिजनों को सूचना दी। उनके बेटे सुरेश चंद ने बताया कि वह बीएसएफ में एसआई के पद पर तैनात हैं। सुरेश चंद इन दिनों मणिपुर में अपनी तैनाती पर हैं।
विज्ञापन
बेटे सुरेश चंद ने आशंका जताई कि पिता को कम सुनाई देता था। संभवतः इसी कारण वह ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाए और हादसे का शिकार हो गए। हादसे की खबर से परिवार में चीख-पुकार मच गई। पत्नी वेदवती सहित अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक केके मिश्रा ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा।
विज्ञापन