Etawah News: पोस्टमार्टम में पेट के संक्रमण से युवक की मौत की पुष्टि

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फिरोजाबाद के संगम नगर निवासी कैलाश बाबू ने अपने बेटे मोनू शर्मा की मौत के बाद उसकी पत्नी मुस्कान पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि मुस्कान मोनू को अधिक मात्रा में नींद की गोलियां देती थी। 25 सितंबर को मोनू की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद हालत गंभीर होने पर 28 सितंबर को आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।बेटे की मौत के बाद कैलाश बाबू शव को लोडर में लेकर फ्रेंड्स कॉलोनी थाने पहुंचे थे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मोनू की पत्नी अस्पताल में भर्ती पति को छोड़कर चली गई और बाद में उसका मोबाइल भी बंद हो गया था। पिता ने पत्नी के एक युवक के साथ जाने का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था।थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत पेट में संक्रमण के कारण होने की पुष्टि हुई है। परिजनों की ओर से लगाए गए अन्य आरोपों की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कैलाश बाबू ने बताया कि बेटे की मौत के बाद उनका पौत्र यश उनके साथ रहेगा। वह उसका पालन-पोषण करेंगे। मोनू की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है।