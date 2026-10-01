Etawah News: सियासत, प्रेम और बलिदान पर कवियों ने छेड़े सुर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कवि सम्मेलन की शुरुआत कवयित्री भूमिका जैन की सरस्वती वंदना से हुई। यशपाल यश फिरोजाबाद ने अपनी रचना में सामाजिक सद्भाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हवा सद्भाव की अब गांव में आने नहीं देती...। यशपाल ने सियासत पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, सियासत रोटियां दो चैन से खाने नहीं देती...। कवि सतीश मधुप घिरोर ने बलिदानी सैनिक की पत्नी के मार्मिक उद्गार सुनाए। उन्होंने अपनी कविता में कहा, अमर हुए सैनिक की पत्नी, विधवा नहीं हुआ करती...।कवयित्री भूमिका जैन ने अपनी रचना में मन की साधना का गीत सुनाया। उन्होंने प्रेम की संभावना को दर्शाया। भूमिका जैन ने कहा, प्रेम की संभावना का, गीत हूं सुन लीजिए...। कवि रोहित चौधरी इटावा ने अपनी ओजस्वी रचना से राष्ट्रीय भावना जगाई। उन्होंने कहा, वंदे मातरम् होठों पर, और दिल में भारत रखता हूं...।जीवन के अनुभव और समकालीन व्यंग्यकवि पदम अलबेला हाथरस ने जीवन की अनिश्चितता पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, ये ज़िंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है...। मोहित सक्सेना आगरा ने व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया। उन्होंने अपनी कविता में कुछ तिलचट्टे ऐसी सरकारों के मुंह पे थूक गए... पढ़ा। कवि उमेश द्विवेदी औरैया ने आधुनिक जीवनशैली पर हास्य रचना प्रस्तुत की, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील बनाने तथा जोमैटो से खाना मंगाने का जिक्र था। इस अवसर पर मेजर पांडेय, उमेश वर्मा, धर्मेंद्र भदौरिया सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।