Etawah News: शकूरबस्ती-मानसी त्योहार विशेष एक्सप्रेस का पांच से शुरू होगा संचालन
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:19 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:19 AM IST
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इटावा। उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल आगामी त्योहारों को लेकर कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इसमें शकूरबस्ती-मानसी त्योहार विशेष एक्सप्रेस का पांच नवंबर से संचालन शुरू होगा। इस ट्रेन का इटावा जंक्शन पर ठहराव रहेगा।
यह जानकारी उत्तर-मध्य प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि आगामी त्योहार पर कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इससे त्योहार में यात्रियों को आने-जाने में कोई परेशानी न हो। ट्रेन संख्या 04406 शकूरबस्ती से मानसी अनारक्षित त्योहार विशेष एक्सप्रेस को पांच से 14 नवंबर तक संचालित की जाएगी। वहीं, ट्रेन संख्या 04405 मानसी से शकूरबस्ती को सात से 16 नवंबर तक चलाई जाएगी। इस ट्रेन में सामान्य/स्लीपर के 14 और एसएलआर के 02 समेत कुल 16 कोच होंगे। ये ट्रेन शकूरबस्ती से शाम 7:10 बजे चलेगी। इसके बाद नई दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़ जंक्शन, टूंडला जंक्शन होते हुए इटावा जंक्शन पर सुबह 03:30 पर आएगी। इसके बाद कानपुर सेंट्रल, उन्नाव जंक्शन, ऐशबाग, बादशाहनगर, बाराबंकी जंक्शन, गोंडा जंक्शन, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर जंक्शन, देवरिया सदर, सीवान जंक्शन, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर जंक्शन, शाहपुर पटोरी, बरौनी जंक्शन, बेगूसराय होते हुए मानसी जंक्शन पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में यह ट्रेन इटावा जंक्शन पर इटावा जंक्शन रात 2:38 पर आएगी।
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यह जानकारी उत्तर-मध्य प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि आगामी त्योहार पर कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इससे त्योहार में यात्रियों को आने-जाने में कोई परेशानी न हो। ट्रेन संख्या 04406 शकूरबस्ती से मानसी अनारक्षित त्योहार विशेष एक्सप्रेस को पांच से 14 नवंबर तक संचालित की जाएगी। वहीं, ट्रेन संख्या 04405 मानसी से शकूरबस्ती को सात से 16 नवंबर तक चलाई जाएगी। इस ट्रेन में सामान्य/स्लीपर के 14 और एसएलआर के 02 समेत कुल 16 कोच होंगे। ये ट्रेन शकूरबस्ती से शाम 7:10 बजे चलेगी। इसके बाद नई दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़ जंक्शन, टूंडला जंक्शन होते हुए इटावा जंक्शन पर सुबह 03:30 पर आएगी। इसके बाद कानपुर सेंट्रल, उन्नाव जंक्शन, ऐशबाग, बादशाहनगर, बाराबंकी जंक्शन, गोंडा जंक्शन, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर जंक्शन, देवरिया सदर, सीवान जंक्शन, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर जंक्शन, शाहपुर पटोरी, बरौनी जंक्शन, बेगूसराय होते हुए मानसी जंक्शन पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में यह ट्रेन इटावा जंक्शन पर इटावा जंक्शन रात 2:38 पर आएगी।
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