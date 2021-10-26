Etawah News: घरेलू कलह में पति-पत्नी ने खाया जहर

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इटावा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी में शुक्रवार रात घरेलू कलह के चलते पति-पत्नी ने जहर खा लिया। दोनों की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। डॉक्टर शिवम राजपूत ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद परिजन दोनों को अपने साथ ले गए। प्रोफेसर कॉलोनी निवासी यश पटेल की मां ममता ने बताया कि यश की शादी दिसंबर 2025 में दीक्षा पटेल के साथ हुई थी। शुक्रवार रात मायके जाने को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई थी। इसी बात से नाराज होकर दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। दोनों को जिला अस्पताल से निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्रभारी निरीक्षक केके मिश्रा ने बताया कि घरेलू कलह के चलते पति-पत्नी के जहरीला पदार्थ खाने की जानकारी मिली है।(संवाद)