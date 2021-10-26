Etawah News: सिलिंडर लीकेज से लगी आग, चार झुलसे

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मोहल्ला निवासी प्रेमकिशोर घर में ही आटा चक्की चलाते हैं। पिता जगतानंद के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने परिवार के लोग आए थे। शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे मकान की दूसरी मंजिल पर प्रेमकिशोर की पत्नी रानी देवी उर्फ सीमा (45) अपनी देवरानी रश्मि देवी (40) पत्नी दीपक गुप्ता के साथ श्राद्ध का खाना बनाने की तैयारी कर रही थीं।खाना बनाने के लिए किराये पर लाई गई भट्टी में सिलिंडर लगाते ही रेगुलेटर से गैस लीक होने के कारण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं और घर में अफरा-तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर रानी देवी और रश्मि देवी झुलस गईं। उन्हें बचाने के लिए प्रेमकिशोर, उनके छोटे भाई दीपक गुप्ता समेत अन्य परिजन रसोई की ओर दौड़े। इस दौरान प्रेमकिशोर भी गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि दीपक मामूली रूप से झुलस गए।मोहल्ले के लोग भी पड़ोसियों की छतों के रास्ते मौके पर पहुंचे। मशक्कत के बाद आग से घिरी दोनों महिलाओं को बाहर निकाला गया। इसके बाद प्रेमकिशोर समेत तीनों को निजी वाहन से सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से रेफर कर दिया गया। हादसे के दौरान घर में मौजूद बुजुर्ग लीला देवी सीढ़ियों से गिरकर चोटिल हो गईं। वहीं, अभिषेक, प्रियंका समेत घर में मौजूद बच्चे सहम गए और चीखने-चिल्लाने लगे।आग से फ्रिज, टीवी, घरेलू सामान और कुछ नकदी भी जल गई। परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने छतों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। बाद में दमकलकर्मियों ने आग को पूरी तरह बुझाया। गणेश गुप्ता ने बताया कि वह परिवार के साथ गुरुग्राम से पिता के श्राद्ध में शामिल होने घर आए थे। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया सूचना पर घटना स्थल की जांच की गई है।