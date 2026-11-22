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जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बद्येल ने बताया कि नई व्यवस्था में 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 2400 रुपये और केंद्र सरकार की ओर से 600 रुपये दिए जाएंगे। वहीं, 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से 1500-1500 रुपये मिलेंगे। दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों को कुल तीन हजार रुपये प्रति तीन महीने की पेंशन मिलेगी।भुगतान की स्थिति में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लाभार्थियों को एसएमएस और पोर्टल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का लाभ पाने के लिए आयु प्रमाणपत्र और बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना की पात्रता और आवेदन संबंधी जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5131 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।