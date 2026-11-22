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शनिवार रात करीब 8:30 बजे भरथना और साम्हों रेलवे स्टेशन के बीच किमी संख्या 1135/24 पर 15026 डाउन आनंद विहार टर्मिनल-मऊ साप्ताहिक एक्सप्रेस में सवार किसी यात्री ने एसीपी (अलार्म चेन पुलिंग) कर दी। प्रेशर डाउन होने के कारण ट्रेन बीच ट्रैक पर ही रुक गई। रेलवे सुरक्षा बल और ट्रेन स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर प्रेशर ठीक किया, जिसके बाद रात 8:37 बजे ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया जा सका।इस दौरान पीछे से आ रही ट्रेन संख्या 12310 नई दिल्ली-राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस को एहतियातन भरथना रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ा। मऊ एक्सप्रेस के आगे बढ़ने और ट्रैक क्लियर होने के बाद ही तेजस राजधानी को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि बिना इमरजेंसी के चेन पुलिंग करना अपराध है। पकड़े जाने पर जुर्माना व सजा दोनों का प्रावधान है।