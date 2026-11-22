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बंसरी निवासी रामकुमार ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि बंसरी मोड़ पर उनका खोखा रखा हुआ है। उसी के पास अंडे का ठेला लगाते हैं। आरोप है कि रविवार शाम गांव का ही एक युवक टेंपो लेकर फूप-चौरेला मार्ग से लहराता हुआ आया सीधे दुकान और अंडे के ठेले में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकान पर मौजूद उनके पुत्र आदित्य और अभिषेक को गंभीर चोटें आईं। विज्ञापन



हादसे में दुकान का सामान, ठेले पर रखा चूल्हा, बर्तन और अंडों की दो पेटियां टूटकर बिखर गईं। अंडे की ठेली भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र विक्रम सिंह ने बताया टक्कर मार कर युवक भाग गया है तलाश की जा रही है।(संवाद) बंसरी निवासी रामकुमार ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि बंसरी मोड़ पर उनका खोखा रखा हुआ है। उसी के पास अंडे का ठेला लगाते हैं। आरोप है कि रविवार शाम गांव का ही एक युवक टेंपो लेकर फूप-चौरेला मार्ग से लहराता हुआ आया सीधे दुकान और अंडे के ठेले में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकान पर मौजूद उनके पुत्र आदित्य और अभिषेक को गंभीर चोटें आईं।हादसे में दुकान का सामान, ठेले पर रखा चूल्हा, बर्तन और अंडों की दो पेटियां टूटकर बिखर गईं। अंडे की ठेली भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र विक्रम सिंह ने बताया टक्कर मार कर युवक भाग गया है तलाश की जा रही है।(संवाद)

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चकरनगर। बिठौली थाना क्षेत्र के बंसरी गांव के पास फूप-चौरेला मार्ग पर रविवार शाम एक अनियंत्रित टेंपो सड़क किनारे रखी दुकान और पास में खड़े अंडे के ठेले में जा घुसा। हादसे में दुकान पर मौजूद दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दुकान और ठेले में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।