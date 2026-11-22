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इटावा : शहर के जीआईसी में पूर्व छात्र मिलन पर समारोह का आयोजन सुबह 10 बजे से।



अभियान

इटावा : पल्स पोलियो अभियान को लेकर बच्चाें को घर-घर पिलाई जाएगी दवा की खराब सुबह 10 बजे से।

बैठक

इटावा : कलक्ट्रेट सभागार में जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य की प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक दोपहर 12 बजे से।



शोभायात्रा

इटावा : शहर के माया मैरिज होम से भगवान शालिग्राम की शोभायात्रा शाम 06 बजे से।

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इटावा महोत्सव पर कार्यक्रम

सम्मेलन : नुमाइश पंडाल में जिला राजकीय सिविल पेंशनर सम्मेलन का आयोजन सुबह 10 बजे से।

कार्यक्रम : नुमाइश पंडाल में आवाज-ए-इटावा पर गोपाल मोहन तिवारी का कार्यक्रम शाम 06 बजे से।

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

समारोह