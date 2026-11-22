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हालांकि, जिले में नाम जुड़वाने वालों की संख्या नाम कटवाने वालों से काफी अधिक रही। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तीनों विधानसभा (भरथना, जसवंतनगर और इटावा सदर) क्षेत्रों के सभी 1391 बूथों पर रविवार को विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 2500 लोगों ने मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म छह जमा किए। वहीं, करीब 250 आवेदन नाम कटवाने के लिए आए। इसके अलावा नाम, पता और अन्य त्रुटियों में संशोधन के लिए लगभग 800 फॉर्म जमा कराए गए।केस-एकमतदाताओं को नजर आई बेरुखीबकेवर। क्षेत्र में बूथों पर मतदाताओं की बेरुखी साफ दिखाई दी। कुड़रिया मतदान केंद्र पर बीएलओ सिमरन काफी देर तक मतदाताओं का इंतजार करती रहीं। जब कोई नहीं पहुंचा तो वह लेखपाल गणेश दत्त राठौर के साथ गांव में घर-घर जाकर मतदाता सूची दिखाने और नए वोटरों की तलाश में निकल पड़ीं। इस दौरान करीब 15 नए मतदाताओं के फॉर्म जमा किए गए। तहसीलदार भरथना हर्ष निशांत ने कुड़रिया समेत कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके छात्र-छात्राओं के वोट बनवाने के निर्देश दिए। बकेवर के जनता डिग्री कॉलेज में भी पांच बूथों पर बीएलओ मौजूद रहे। सुपरवाइजर हरीश कांत के मुताबिक यहां करीब 15 नए मतदाताओं के फॉर्म जमा हुए। (संवाद)केस-दोत्रुटियों को सही कराने में जुटे रहे लोगजसवंतनगर। क्षेत्र में बूथों पर पहुंचने वाले कुछ मतदाता सूची की गलतियां ठीक कराने में जुटे रहे। किसी की जन्मतिथि गलत दर्ज थी तो किसी के परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग दर्ज थे। कई लोगों के नाम से सरनेम भी गायब था। हिंदू विद्यालय इंटर कॉलेज में बूथ संख्या 87 से 90 तक फॉर्म जमा किए गए। रेलमंडी निवासी वरुण कुमार ने जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन किया। बीएलओ अभिषेक कुमार ने बताया कि परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग दर्ज होने और सरनेम गायब होने की शिकायतें मिल रही हैं। जिन्हें दुरुस्त करवाने के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे है। (संवाद)वर्जनदो दिनों तक यह अभियान चलाया गया है, अभियान के तहत इस शनिवार और रविवार को फिर से सभी बूथों पर बीएलओ बैठेंगे, जिन मतदाताओं को मतदाता से जुड़ी समस्या है, वह अभियान के माध्यम से सुधार करवा सकते हैं।संतोष कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी