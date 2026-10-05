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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Marudhar Express remained stationary after colliding with an animal.

Etawah News: इंजन से जानवर टकराने से खड़ी रही मरुधर एक्सप्रेस

Mon, 05 Oct 2026 11:36 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:36 PM IST
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Marudhar Express remained stationary after colliding with an animal.
भरथना। भरथना रेलवे स्टेशन के पूर्वी ओर डाउन लाइन पर रविवार रात लगभग सवा 10 बजे टूंडला से कानपुर की ओर जा रही मरुधर एक्सप्रेस के इंजन से अचानक एक जानवर टकरा गया। हादसे के बाद लोको पायलट ने ट्रेन को रोककर इंजन की जांच की। करीब पांच मिनट तक जांच के बाद इंजन में कोई तकनीकी खामी नहीं मिलने पर ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। मरुधर एक्सप्रेस के पीछे आ रही आम्रपाली एक्सप्रेस और दिल्ली-बरौनी एक्सप्रेस को भी एहतियातन पीछे रोक दिया गया। मरुधर एक्सप्रेस के रवाना होने के बाद दोनों ट्रेनों को आगे के लिए रवाना किया गया। (संवाद)
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