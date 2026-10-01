Etawah News: राइजिंग सन स्कूल में पॉक्सो एक्ट पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिविल जज उमेश यादव थे। प्रधानाचार्य जेएस भदौरिया ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। सिविल जज उमेश यादव ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की सरल जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बालक-बालिकाओं को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लील सामग्री से सुरक्षा देता है। उन्होंने गुड टच और बैड टच का अंतर समझाया।ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तुरंत माता-पिता या विश्वसनीय व्यक्ति को देने को कहा। बच्चों को चाइल्डलाइन 1098 और पुलिस हेल्पलाइन 112 के बारे में भी बताया गया। उन्होंने निशुल्क विधिक सहायता, बाल अधिकारों और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर भी जानकारी दी। इस शिविर में कक्षा 6 से 12 तक के 303 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। (संवाद)