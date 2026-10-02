Etawah News: विजिलेंस और बिजली विभाग की संयुक्त कार्रवाई, सात पर प्राथमिकी

विज्ञापन

इस दौरान सात लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का प्राथमिकी दर्ज कराई गई। संयुक्त टीम में बिजली विभाग के एसडीओ राजेश कुमार, जेई कौशल पांडेय, जेई प्रमोद कुमार शामिल थे। विजिलेंस के जेई अजय बाबू और प्रभारी धर्मेंद्र कुमार भी टीम का हिस्सा रहे। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को अवैध तरीके से बिजली उपयोग न करने की हिदायत दी।उन्होंने चेतावनी दी कि कटिया डालकर पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। एसडीओ राजेश कुमार ने उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा करने की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि यह चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। संवाद