Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 20 Nov 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
शिविर
इटावा : जिले के सभी बूथों पर संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
समाधान दिवस
इटावा : जिले की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।
निरीक्षण
इटावा : राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम द्विवेदी का आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण सुबह 09 बजे से।
-- -- -- -- -- -- --
धर्म-कर्म
ताखा : कौआ के गायत्री मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से
बकेवर : क्षेत्र में देवराज उत्सव गार्डन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 01 बजे से।
इटावा : शहर के छिपैटी पट्टी गली स्थित खाटू श्याम मंदिर में शृंगार भजन-कीर्तन का आयोजन शाम 06:30 बजे से।
इटावा : श्री गुरुनानक जयंती के उपलक्ष्य में झूलेलाल मंदिर में सबद कीर्तन व आरती का आयोजन शाम 07 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- --
व्हाट्सएप नंबर
9528031737
विज्ञापन
इटावा : जिले के सभी बूथों पर संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
समाधान दिवस
इटावा : जिले की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।
निरीक्षण
इटावा : राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम द्विवेदी का आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण सुबह 09 बजे से।
धर्म-कर्म
ताखा : कौआ के गायत्री मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से
बकेवर : क्षेत्र में देवराज उत्सव गार्डन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 01 बजे से।
इटावा : शहर के छिपैटी पट्टी गली स्थित खाटू श्याम मंदिर में शृंगार भजन-कीर्तन का आयोजन शाम 06:30 बजे से।
इटावा : श्री गुरुनानक जयंती के उपलक्ष्य में झूलेलाल मंदिर में सबद कीर्तन व आरती का आयोजन शाम 07 बजे से।
व्हाट्सएप नंबर
9528031737