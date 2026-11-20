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इटावा : जिले के सभी बूथों पर संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।



समाधान दिवस

इटावा : जिले की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।



निरीक्षण

इटावा : राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम द्विवेदी का आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण सुबह 09 बजे से।

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धर्म-कर्म

ताखा : कौआ के गायत्री मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से

बकेवर : क्षेत्र में देवराज उत्सव गार्डन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 01 बजे से।

इटावा : शहर के छिपैटी पट्टी गली स्थित खाटू श्याम मंदिर में शृंगार भजन-कीर्तन का आयोजन शाम 06:30 बजे से।

इटावा : श्री गुरुनानक जयंती के उपलक्ष्य में झूलेलाल मंदिर में सबद कीर्तन व आरती का आयोजन शाम 07 बजे से।

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

शिविर