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समस्याएं जो स्वयं हल हो सकती हैं, उनके समाधान का भी प्रयास करें। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुज मोंटी यादव ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जसवंतनगर को एक अलग पहचान दी है। उन्होंने कहा कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब कार्यकर्ता एकजुट होकर अखिलेश यादव को फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। विज्ञापन



इस दौरान अजेंद्र गौर सुभाष गुप्ता, विनय पांडेय, सुनील यादव, गोपाल गुप्ता, मोहम्मद फारूक, सांसद प्रतिनिधि पप्पू हाजी, सत्यवती यादव, डॉ. धर्मेंद्र, अरविंद यादव आदि लोग मौजूद रहे। (संवाद) समस्याएं जो स्वयं हल हो सकती हैं, उनके समाधान का भी प्रयास करें। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुज मोंटी यादव ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जसवंतनगर को एक अलग पहचान दी है। उन्होंने कहा कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब कार्यकर्ता एकजुट होकर अखिलेश यादव को फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे।इस दौरान अजेंद्र गौर सुभाष गुप्ता, विनय पांडेय, सुनील यादव, गोपाल गुप्ता, मोहम्मद फारूक, सांसद प्रतिनिधि पप्पू हाजी, सत्यवती यादव, डॉ. धर्मेंद्र, अरविंद यादव आदि लोग मौजूद रहे। (संवाद)

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जसवंतनगर। सपा कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती और उत्साह के साथ मनाई गई। नगर अध्यक्ष राहुल गुप्ता ने कहा कि सभी कार्यकर्ता यह संकल्प लें कि हर हाल में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने-अपने बूथ पर सक्रिय रहकर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से संपर्क करे।