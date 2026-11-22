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जिलाध्यक्ष ने कहा कि नेताजी ने तीन बार मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री रहते हुए गरीबों, पिछड़ों, दलितों और वंचितों के हित में महत्वपूर्ण कार्य किए। गोष्ठी में पूर्व मंत्री अशोक यादव, उदयभान सिंह यादव, वीरभान सिंह भदौरिया, सर्वेश शाक्य और लाखन सिंह जाटव सहित अन्य नेताओं ने विचार व्यक्त किए। कार्यकर्ताओं ने नेताजी के विचारों पर चलने का संकल्प लिया। (संवाद)

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इटावा। सिविल लाइन स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (नेताजी) की जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य बबलू ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर केक काटा और श्रद्धासुमन अर्पित किए।