Etawah News: दिन में गर्मी, रात में ठंडक ने बढ़ाई मुश्किल, बुखार-जुकाम के मरीज बढ़े

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जिला अस्पताल की ओपीडी में गुरुवार को 1089 मरीज दिखाने के लिए आए। इनमें से लगभग 350 मरीज खांसी, जुकाम और बुखार के रहे। डॉक्टरों के अनुसार, दिन और रात के तापमान में अंतर की वजह से लोग इस तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के इटावा केंद्र के अनुसार, 28 सितंबर को न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 32 डिग्री रहने का अनुमान था। 29 सितंबर को 24 और 32 डिग्री, 30 सितंबर को 24 और 33 डिग्री तथा एक अक्तूबर को 25 और 33 डिग्री तापमान रहने का अनुमान दर्ज किया गया।दो अक्तूबर को न्यूनतम 24 और अधिकतम 34 डिग्री, जबकि तीन और चार अक्तूबर को 25 और 34 डिग्री तापमान रहने का पूर्वानुमान है। इस तरह पूरे सप्ताह दिन-रात के तापमान में 8 से 10 डिग्री का अंतर बना रह सकता है। आईएमडी के 30 सितंबर के आंकड़ों में इटावा का अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम था।हरदासपुरा में दो डेंगू मरीज मिलेउदी। बढ़पुरा ब्लॉक के ग्राम हरदासपुरा में दो लोगों में डेंगू के संक्रमण की पुष्टि हुई है। गांव में दो लोगों के डेंगू की चपेट में आने के बाद बृहस्पतिवार को सीएचसी उदी की टीम गांव में पहुंची और विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया। शिविर में 28 ग्रामीणों की जांच की गई। टीम ने घरों और आसपास मच्छरों के पनपने वाले स्थानों की पड़ताल कर सोर्स रिडक्शन कराया व लार्वा की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव भी कराया गया। सीएचसी उदी के अधीक्षक डॉ. मुकेश कुमार ने बताया कि दो डेंगू मरीज मिलने के बाद हरदासपुरा में कैंप लगाकर जांच कराई गई। दवा का छिड़काव कराई जा रहा है और जरूरतमंद मरीजों को दवाएं वितरित की जा रही हैं।