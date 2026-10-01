Etawah News: फायरिंग और पथराव के मामले में दोषी को पांच साल की सजा

विज्ञापन

20 जून 2014 को बसरेहर थाना क्षेत्र में आरोपी समेत अन्य लोगों ने एक साथ वादी के साथ गाली-गलौज की थी। आरोप था कि इसी दौरान तमंचे से फायरिंग की गई और ईंट-पत्थर भी फेंके गए। पथराव के दौरान वादी की पत्नी के मुंह पर ईंट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के संबंध में वादी की तहरीर पर थाना बसरेहर में 20 जून 2014 को मुकदमा दर्ज किया गया था।पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने विनय कुमार यादव को दोषी पाया। इसके बाद एडीजे प्रथम कोर्ट ने उसे पांच वर्ष के कारावास के साथ 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।(संवाद)