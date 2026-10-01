Etawah News: जिपं सदस्य और उसके भाई समेत सात के खिलाफ प्राथमिकी

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कुनैरा निवासी शिवांगी यादव उर्फ अश्वि यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 29 सितंबर की रात करीब 1:50 से दो बजे के बीच तीन लोग बाइक से उसके घर पहुंचे। आरोपियों ने बंदूक से फायरिंग की। अचानक हुई फायरिंग की आवाज से घर में मौजूद परिवार के लोग दहशत में आ गए। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए। घटना से पहले आशुतोष यादव उर्फ टोनू कई बार फोन कर उसे और परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दे चुका है।आशुतोष अपने साथियों के साथ पहले भी हथियार लेकर घर पहुंचा था और धमकाया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पास धमकी से संबंधित फोन रिकॉर्डिंग और वीडियो भी मौजूद हैं। आरोपियों ने उसकी कार को नुकसान पहुंचाया था। शिवांगी ने आशुतोष यादव, उसके भाई सोनू यादव, शमशेर, मानू समेत सात लोगों से भविष्य में जान-माल का खतरा जताया है।उसने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ परिवार की सुरक्षा की मांग की है। थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस फायरिंग की घटना से जुड़े साक्ष्य और आरोपों की भी जांच कर रही है। दोनों पक्षों का आपसी विवाद चल रहा है।