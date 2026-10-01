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Etawah News: जिपं सदस्य और उसके भाई समेत सात के खिलाफ प्राथमिकी

Thu, 01 Oct 2026 11:25 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 01 Oct 2026 11:25 PM IST
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FIR against seven people including Zilla Panchayat member and his brother
इटावा। फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के कुनैरा गांव में घर पर फायरिंग और परिवार को जानमाल की धमकी देने के आरोप में सपा के जिला पंचायत सदस्य सोनू यादव, उनके भाई आशुतोष यादव उर्फ टोनू समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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कुनैरा निवासी शिवांगी यादव उर्फ अश्वि यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 29 सितंबर की रात करीब 1:50 से दो बजे के बीच तीन लोग बाइक से उसके घर पहुंचे। आरोपियों ने बंदूक से फायरिंग की। अचानक हुई फायरिंग की आवाज से घर में मौजूद परिवार के लोग दहशत में आ गए। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए। घटना से पहले आशुतोष यादव उर्फ टोनू कई बार फोन कर उसे और परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दे चुका है।
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आशुतोष अपने साथियों के साथ पहले भी हथियार लेकर घर पहुंचा था और धमकाया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पास धमकी से संबंधित फोन रिकॉर्डिंग और वीडियो भी मौजूद हैं। आरोपियों ने उसकी कार को नुकसान पहुंचाया था। शिवांगी ने आशुतोष यादव, उसके भाई सोनू यादव, शमशेर, मानू समेत सात लोगों से भविष्य में जान-माल का खतरा जताया है।
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उसने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ परिवार की सुरक्षा की मांग की है। थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस फायरिंग की घटना से जुड़े साक्ष्य और आरोपों की भी जांच कर रही है। दोनों पक्षों का आपसी विवाद चल रहा है।
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