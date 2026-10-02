फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Early-sown paddy starts arriving in mandis; 28-day wait for government procurement.

Etawah News: मंडियों में पहुंचने लगा अगैती धान, सरकारी खरीद के लिए 28 दिन का इंतजार

Fri, 02 Oct 2026 11:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 02 Oct 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Early-sown paddy starts arriving in mandis; 28-day wait for government procurement.
फोटो 10::शहर की नवीन मंडी में आढ़तों पर होती धान की तौल। संवाद
इटावा। नवीन मंडी के साथ भरथना और जसवंतनगर मंडियों में अगैती बासमती धान की आवक शुरू हो गई है। इस समय तीनों मंडियों में लगभग 20 हजार पैकेट धान (प्रति पैकेट 50 किलो) की आवक है। फिलहाल 1509 और 1692 किस्म का धान मंडियों में पहुंच रहा है। किसानों को इसकी कीमत 3600 से 3800 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रही है। वहीं सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसानों को अभी करीब 28 दिन और इंतजार करना होगा। जिले में एक नवंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी।
विज्ञापन

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीद के लिए जिले में 29 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर एक नवंबर से 28 फरवरी तक खरीद की जाएगी। विभाग ने खरीद की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकारी केंद्रों पर बासमती धान की खरीद नहीं की जाती है। इन केंद्रों पर मोटे धान की खरीद की जाती है।
विज्ञापन

जिले में अधिकांश क्षेत्रफल में बासमती यानी पतले धान की खेती होती है। जिले में इस बार करीब 66 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की रोपाई की गई है। अच्छी बारिश होने से फसल बेहतर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले वर्ष भी जिले में 29 क्रय केंद्रों के माध्यम से धान की खरीद की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

--------
पंजीकरण शुरू, घर बैठे करा सकते हैं किसान
सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो गया है। किसान विभागीय पोर्टल पर स्वयं घर बैठे या जन सुविधा केंद्र और साइबर कैफे के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए पहले आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। मोबाइल पर ओटीपी आने के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। किसानों को अपनी भूमि और बैंक खाते से संबंधित जानकारी भी दर्ज करनी होगी।

------
एमएसपी में 72 रुपये का इजाफा
क्षेत्रीय विपणन अधिकारी ज्ञानचंद्र वर्मा ने बताया कि सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। सामान्य धान का एमएसपी 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed