Etawah News: बदलते मौसम में बच्चों को जकड़ रही सूखी खांसी

विज्ञापन

शनिवार को ओपीडी में सुबह से ही पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइनें लग गईं। जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पीके यादव ने बताया लापरवाही बच्चों को बीमार कर रही है।बदलते मौसम में बच्चों को ठंडी चीजों से दूर रखना बेहद जरूरी है। उन्हें सादा या गुनगुना पानी ही पीने को दें। सुबह के समय छोटे बच्चों के पहनावे पर विशेष ध्यान दें। अगर बच्चे को लगातार सूखी खांसी आ रही हो, तो खुद से दवा देने के बजाय तुरंत नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें।इन बातों का रखें ध्यान- सुबह के समय छोटे बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं।- बच्चों को फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक न पीने दें।- ताजा बना भोजन और सादा या हल्का गुनगुना पानी ही पीने को दें।- घर के आसपास सफाई रखें और खाने से पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह धुलवाएं।- बच्चों के बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवा दें।