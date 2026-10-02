Etawah News: गांधी-शास्त्री जयंती पर अंकीय शिक्षा प्रयोगशाला और स्वास्थ्य शिविर शुरू किया

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कुलपति प्रो. अजय सिंह ने कहा कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना ही अहिंसा का सबसे बड़ा मंत्र है। उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों को कार्यों में उतारने पर जोर दिया। विवि चिकित्सा सेवाओं के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता में भी निरंतर कार्य कर रहा है।प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। आमजन की सकारात्मक प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, जो समस्त दल के लिए प्रोत्साहन है। विश्वविद्यालय ने ग्राम पिंडारी में एक स्वास्थ्य शिविर भी लगाया। शिविर में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता का महत्व बताया गया। संवाद