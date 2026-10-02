Etawah News: महालक्ष्मी व्रत को लेकर बाजारों में दिखी रौनक, महिलाओं ने की खरीदारी

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बाजार में सबसे बड़ा आकर्षण हाथी पर सवार मां लक्ष्मी की मूर्तियां रहीं, जिन्हें श्रद्धालु बेहद शुभ मानकर जमकर खरीदारी करते दिखे। अंतिम दिन इन मूर्तियों की कीमत बाजार में 60 रुपये से लेकर 70 रुपये तक पहुंच गई। महिलाओं, पुरुषों व बच्चों ने अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग आकारों में उपलब्ध मूर्तियों की खरीदारी की। साथ ही पूजा सामग्री को खरीदा। विज्ञापन



दुकानदार राम सिंह ने बताया कि महालक्ष्मी व्रत को पिछले कुछ सालों में लोगों में काफी उत्साह है। दुकानों पर पूजा-सामग्री, शृंगार का सामान और मूर्तियों की खूब बिक्री हुई। दुकानदारों ने बताया व्रत के अंतिम दिन बाजारों में खरीदारों की भीड़ अधिक रही। बाजार में सबसे बड़ा आकर्षण हाथी पर सवार मां लक्ष्मी की मूर्तियां रहीं, जिन्हें श्रद्धालु बेहद शुभ मानकर जमकर खरीदारी करते दिखे। अंतिम दिन इन मूर्तियों की कीमत बाजार में 60 रुपये से लेकर 70 रुपये तक पहुंच गई। महिलाओं, पुरुषों व बच्चों ने अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग आकारों में उपलब्ध मूर्तियों की खरीदारी की। साथ ही पूजा सामग्री को खरीदा।दुकानदार राम सिंह ने बताया कि महालक्ष्मी व्रत को पिछले कुछ सालों में लोगों में काफी उत्साह है। दुकानों पर पूजा-सामग्री, शृंगार का सामान और मूर्तियों की खूब बिक्री हुई। दुकानदारों ने बताया व्रत के अंतिम दिन बाजारों में खरीदारों की भीड़ अधिक रही।

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इटावा। सोलह दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत को लेकर बाजारों में अंतिम दिन अधिक रौनक देखने को मिलने लगी है। महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन के साथ शनिवार को समापन हो जाएगा। पर्व को लेकर शहर के प्रमुख बाजारों में जगह-जगह सजी दुकानों ने महिलाओं व बच्चों ने हाथी पर सवार महालक्ष्मी को मूर्तियों को खूब पसंद किया। बाजार में यह मूर्ति अंतिम 60 से 70 रुपये में खूब बिकी।