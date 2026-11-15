Etawah News: जहरीली हुई हवा में सांस लेना खतरनाक, 208 पर पहुंचा एक्यूआई

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रविवार शाम 4:41 बजे एक्यूआई लाइव रिपोर्ट के अनुसार जिले का एक्यूआई 208 रहा। इसमें पीएम-2.5 का स्तर 94 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर और पीएम-10 की मात्रा 113 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज की गई। पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर हवा में मौजूद धूल, धुएं और अन्य सूक्ष्म कणों को कहा जाता है। पीएम-2.5 ऐसे बेहद बारीक कण होते हैं, जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं।वहीं, पीएम-10 का आकार 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये भी सांस के जरिये शरीर में प्रवेश कर श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। पीएम-2.5 के कण आकार में छोटे होने के कारण अधिक गहराई तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। इनसे खांसी, सांस लेने में परेशानी और अस्थमा के मरीजों की दिक्कत बढ़ सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भारतीय एक्यूआई मानकों के अनुसार 201 से 300 के बीच का स्तर खराब श्रेणी में आता है।जिला अस्पताल के फिजीशियन डॉ. अजय शर्मा ने बताया कि इस स्तर पर लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में सुबह की सैर और खुले में व्यायाम करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। बच्चों और बुजुर्गों को भी प्रदूषण के अधिक संपर्क में आने से बचना चाहिए।सुबह कोहरा, रात में बढ़ेगी ठंडवरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय के अनुसार आगामी सात दिवसीय रिपोर्ट के अनुसार 16 से 21 नवंबर तक सुबह के समय कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 17 नवंबर को भी तापमान इसी के आसपास रहेगा। 18 और 19 नवंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं, 20 और 21 नवंबर को न्यूनतम तापमान गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रविवार को अधिकतम तापमान का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था, जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया।