Etawah News: सीएचसी कैंटीन में भोजन की जगह बिकते मिले बिस्किट नमकीन

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खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि भान सिंह ने बताया कि कैंटीन के संचालन को लेकर अधीक्षक डॉ. वीरेंद्र सिंह से जानकारी मांगी। निरीक्षण टीम के अनुसार, इस संबंध में उनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा। टीम ने मौके पर मिली स्थिति को दर्ज करते हुए इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को देने की बात कही है।शासन स्तर से सरकारी अस्पतालों में प्रेरणा कैंटीन संचालित करने की व्यवस्था की जा रही है। इसका उद्देश्य मरीजों और तीमारदारों को उचित दर पर स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।ऐसे में सीएचसी में कैंटीन की निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप संचालन नहीं मिलने से व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण में सामने आई स्थिति की रिपोर्ट विभागीय स्तर पर भेजी जाएगी। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।