Etawah News: मैदानी रामलीला में चौकस रहेंगी व्यवस्थाएं, होगा भव्य आयोजन

विज्ञापन

बैठक में रामलीला मंचन की रूपरेखा, कलाकारों की तैयारियों, झांकियों और धार्मिक कार्यक्रमों के क्रम पर चर्चा हुई। मंच सज्जा, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था के साथ दर्शकों के बैठने की सुविधा पर भी विचार विमर्श किया गया। एसडीएम अभिषेक प्रताप सिंह ने रामलीला स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। सीओ आयुषी सिंह ने कहा कि मेले के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।प्रबंधक राजीव गुप्ता ने कहा कि समिति नगर की ऐतिहासिक परंपरा और आस्था को बनाए रखते हुए इस बार पहले से अधिक रोचक और बेहतर मंचन कराने का प्रयास कर रही है। व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह गौर ने बताया कि इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन परंपरागत ढंग से भव्य और आकर्षक रूप में किया जाएगा। बैठक में सीओ आयुषी सिंह, एसडीओ राजेश कुमार, जेई कौशल पांडेय, ईओ श्याम वचन सरोज, कोषाध्यक्ष अनिल गुप्ता, राजीव माथुर, अनिल गुप्ता, राजकमल गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे।