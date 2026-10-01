Etawah News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशाओं को किया सम्मानित

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निवाड़ीकला। ब्लॉक सभागार महेवा में बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सम्मान समारोह हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजक मीनाक्षी चौहान, महिला मोर्चा की ऋचा मिश्रा, वैभव दुबे और आजाद प्रजापति मौजूद रहे। अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष उदय कुशवाहा ने की। बीडीओ बृज बिहारी त्रिपाठी और बाल विकास परियोजना अधिकारी मनोरमा पांडेय ने महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। समारोह में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में रानी देवी, शीला जेतपुरा और माया लखना देहात को सम्मान मिला। रेसिपी प्रतियोगिता में शारदा कुशवाहा, रश्मि और साक्षी को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य के लिए नौ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत आशा देवी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। (संवाद)