Etawah News: मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास पर हुई घटना की हो निष्पक्ष जांच

विज्ञापन

महासभा ने ज्ञापन में मांग करते हुए कहा है कि घटना को लेकर माथुर वैश्य समाज में चिंता है। संगठन ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति के निजी आवास की गरिमा प्रभावित करने वाले कृत्यों से बचना भी लोकतांत्रिक मर्यादा का हिस्सा है। महासभा ने राष्ट्रपति से घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, वीडियो, फोटो और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कराने तथा जांच में कानून का उल्लंघन प्रमाणित होने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।साथ ही भविष्य में संवैधानिक पदाधिकारियों या उनके परिजनों के निजी आवास पर विरोध-प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था और निजी आवास की गरिमा तय करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में अशोक गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, अनिल माथुर, रवि गुप्ता, राम गुप्ता, उमेश गुप्ता, मनोज गुप्ता, मणि शंकर गुप्ता, गौरव गुप्ता, राहुल गुप्ता आदि शामिल रहे।