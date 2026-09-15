फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   A team arrived at Ekta and Kanshiram Colony in Kaist upon receiving reports of illness.

Etawah News: एकता व कांशीराम कॉलोनी कैस्त में बीमारी की सूचना पर पहुंची टीम

Tue, 15 Sep 2026 12:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
A team arrived at Ekta and Kanshiram Colony in Kaist upon receiving reports of illness.
फोटो 24 : एकता कॉलोनी में गंदगी में डेंगू के लार्वा को नष्ट करती टीम। स्रोत विभाग
विज्ञापन

-स्वास्थ्य टीम ने बीमार 12 लोगों की जांच कर वितरित की दवाइयां
-गंदगी वाली जगहों पर मिले डेंगू लार्वा दवा छिड़कर कराया गया नष्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। शहर के एकता कॉलोनी व जसवंतनगर की कांशीराम कॉलोनी कैस्त में बीमारी फैलने की सूचना तत्काल स्वास्थ्य टीमों को भेजा गया। इस दौरान यहां 10 से 12 लोग बीमार मिले। स्वास्थ्य टीम ने जांच कर उन्हें दवाएं दी। साथ ही गंदगी वाली जगहों पर डेंगू लार्वा मिलने पर उसे दवा का छिड़काव कर उसे नष्ट कराया गया।
सोमवार को शहर के एकता कॉलोनी और कांशीराम कॉलोनी कैस्त में संक्रामक बीमारियों की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गई। सीएमओ के निर्देश पर जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. एसएन सिंह की देखरेख में विशेष स्वास्थ्य टीमों को मौके पर भेजा गया। टीम ने दोनों स्थानों पर शिविर लगाकर 10-12 मरीजों के स्वास्थ्य की गहन जांच कर उन्हें दवाइयां वितरित कीं। जांच के दौरान स्वास्थ्य टीम को कई घरों के आसपास और जलभराव वाले स्थानों पर भारी मात्रा में मच्छर का लार्वा मिला।
विज्ञापन

लार्वा मिलने की पुष्टि होने के बाद टीम ने तत्काल प्रभाव से प्रभावित क्षेत्रों में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कराया तथा फागिंग भी करवाई गई। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. एसएन पांडेय ने बताया कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। डॉ. एसएन पांडेय ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों के आसपास पानी बिल्कुल भी एकत्र न होने दें। कूलर, गमलों और पानी की टंकियों की नियमित रूप से सफाई करें, ताकि मच्छरों के पनपने की आशंका को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed