Etah News: तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर की भिड़ंत में युवक की मौत

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गांव हसनगढ़ निवासी नईम ने बताया कि जलेसर कस्बा से ट्रैक्टर की ट्राॅली में लादकर लिंटर डालने वाली मशीन को आगरा रोड पर ले जाते समय सागरताल बाईपास के कार से टक्कर हो गई।इस हादसे में कार सवार रिहान (19) निवासी मोहल्ला पंसारियान और ट्रैक्टर की ट्राॅली में सवार उसके अलावा गांव के ही अनवार, सोहिल, आशिक और जलालुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग व राहगीरों ने रुककर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलेसर पहुंचाया।चिकित्सकों ने रिहान को मृत घोषित कर दिया। वहीं अनवार, आशिक, जलालुद्दीन को प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए आगरा रेफर कर दिया।