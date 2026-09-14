Etah News: ललहट गांव में आंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त, आक्रोश

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ग्रामीणों ने बताया कि रविवार शाम तक प्रतिमा पूरी तरह ठीक थी। सोमवार सुबह खेतों की ओर जा रहे लोगों की नजर प्रतिमा पर पड़ी तो वह क्षतिग्रस्त मिली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील कुमार वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। ग्रामीणों का कहना था कि प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जाना बाबा साहब का अपमान है। उन्होंने पुलिस से प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वालों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई की मांग की।इस दौरान मेरठ में तैनात गांव के एक पुलिस उपनिरीक्षक जो अवकाश पर आए हैं, ने पुलिस के साथ ग्रामीणों से बातचीत कर माहौल शांत कराया। वहीं, पुलिस क्षतिग्रस्त प्रतिमा को ठीक कराया। हालांकि कुछ ग्रामीण इस बात पर अड़े रहे कि पहले प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि मामले की जांच कर प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वालों का पता लगाया जाएगा।सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि आंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। मामले की जांच कराई जा रही है। प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है।