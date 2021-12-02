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एटा। पिलुआ पुलिस ने चेकिंग के दौरान नगरिया मोड़ पर मंदिर के पीछे सर्विस रोड से एक युवक को गिरफ्तार किया है। तलाशी में उसके पास से 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपी की पहचान नीरज निवासी लालगढ़ी थाना सिकंदराराऊ जिला हाथरस के रूप में हुई। सीओ सदर संकल्पदीप कुशवाहा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद