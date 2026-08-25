Etah News: पत्नी के मायके जाने से नाराज युवक ने निगला विषाक्त पदार्थ

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बागवाला थाना क्षेत्र के गांव मरजातपुर निवासी सचिन सोमवार रात घर पर था। रक्षाबंधन पर उसकी पत्नी को मायके ले जाने के लिए मायके पक्ष के लोग घर पहुंचे थे। उदयवीर सिंह ने बताया कि सचिन पत्नी को मायके भेजने के लिए तैयार नहीं था। इसके बावजूद मायके पक्ष के लोग उसकी पत्नी को अपने साथ ले गए। पत्नी के चले जाने से नाराज सचिन ने विषाक्त पदार्थ निगल लिया। कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी तो घटना की जानकारी हुई।

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एटा। गांव मरजातपुर में सोमवार रात पत्नी के मायके चले जाने से नाराज युवक ने विषाक्त पदार्थ निगल लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर आए। जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और चिकित्सकों की निगरानी में उपचार चल रहा है।