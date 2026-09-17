Etah News: दो बाइकों की भिड़ंत में पांच लोग घायल
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:48 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:48 PM IST
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जैथरा। क्षेत्र के गांव ललहट और धरौली के बीच में दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में पांच लोग घायल हुए हैं। दोनों बाइक पर सवार घायल लोग फर्रुखाबाद जिले के निवासी हैं। घायल लोगों में चार एक ही परिवार के हैं जिनमें दो लोगों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।
जिले की सीमा पर बसे फर्रुखाबाद जिले के गांव हथौड़ा निवासी गोविंद बाइक से परिजन संग परसौन मेला आए थे। मेले में घूमने के बाद वह बाइक से वापस गांव जा रहे थे। बाइक पर उनकी पत्नी कांति देवी, बहन कुमकुम, पुत्र आयुष सवार थे।
ललहट-धरौली गांव के बीच में सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। इस हादसे में गोविंद, पत्नी, बहन और पुत्र घायल हुए हैं। साथ ही दूसरी बाइक पर सवार सोनू भी घायल है जो फर्रुखाबाद का निवासी है। संवाद
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जिले की सीमा पर बसे फर्रुखाबाद जिले के गांव हथौड़ा निवासी गोविंद बाइक से परिजन संग परसौन मेला आए थे। मेले में घूमने के बाद वह बाइक से वापस गांव जा रहे थे। बाइक पर उनकी पत्नी कांति देवी, बहन कुमकुम, पुत्र आयुष सवार थे।
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ललहट-धरौली गांव के बीच में सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। इस हादसे में गोविंद, पत्नी, बहन और पुत्र घायल हुए हैं। साथ ही दूसरी बाइक पर सवार सोनू भी घायल है जो फर्रुखाबाद का निवासी है। संवाद
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