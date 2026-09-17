Etah News: दाैड़ में दानिश को मिला प्रथम स्थान

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पांच किलोमीटर दौड़ में सासनी के दानिश खान ने प्रथम स्थान हासिल किया। दाऊजी के सचिन चौधरी दूसरे और रेजुआ के श्याम सिंह तीसरे स्थान पर रहे। प्रथम विजेता दानिश खान को पुरस्कार स्वरूप साइकिल प्रदान की गई। लंबी कूद में शिकोहाबाद के सरवन यादव प्रथम और दरोगा सिंह दिवाकर द्वितीय रहे।आयोजक सपा नेता अवधेश यादव पहलवान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच देने और युवाओं को खेल व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतियोगिता हर वर्ष कराई जाती है। इस दौरान सुनील यादव, बबलू यादव, राजू यादव, रामगोपाल प्रधान, देवकी सिंह, मुकेश यादव, सोनी राम यादव आदि रहे।