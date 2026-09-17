Etah News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन





दोपहर 12 बजे अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की ओर से जैन स्मार्ट श्रीमती 2026 प्रतियोगिता बड़े जैन मंदिर में होगी।

--



ज्ञापन

सुबह 11 बजे विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपेंगे।



--

कार्यशाला

दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होगा।



कबड्डी

शाम 4 बजे से मिरहची के गांव बढ़ौली में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।



सत्संग

शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।

प्रतियोगिता