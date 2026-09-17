Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 17 Sep 2026 11:53 PM IST
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प्रतियोगिता
दोपहर 12 बजे अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की ओर से जैन स्मार्ट श्रीमती 2026 प्रतियोगिता बड़े जैन मंदिर में होगी।
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ज्ञापन
सुबह 11 बजे विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपेंगे।
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कार्यशाला
दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होगा।
कबड्डी
शाम 4 बजे से मिरहची के गांव बढ़ौली में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
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दोपहर 12 बजे अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की ओर से जैन स्मार्ट श्रीमती 2026 प्रतियोगिता बड़े जैन मंदिर में होगी।
ज्ञापन
सुबह 11 बजे विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपेंगे।
कार्यशाला
दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होगा।
कबड्डी
शाम 4 बजे से मिरहची के गांव बढ़ौली में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।