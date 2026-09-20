Etah News: हार्वेस्टर की चपेट में आने से युवक के दोनों पैर जख्मी

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एटा। नगला सुंदर गांव में रविवार शाम हार्वेस्टर मशीन की सफाई के दौरान अचानक सेल्फ चालू होने से 25 वर्षीय युवक के दोनों पैर जख्मी हो गए। परिजन लेकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर आए यहां उपचार चल रहा है।थाना पिलुआ के गांव नगला सुंदर निवासी प्रवेंद्र अपने साथी संदीप के साथ घर पर हार्वेस्टर की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मशीन स्टार्ट हो गई और प्रवेंद्र के दोनों पैर उसकी चपेट में आ गए। हादसे में दोनों पैरों में चोटें आईं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे। परिजन जख्मी प्रवेंद्र को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। संदीप ने बताया कि दोनों मशीन की सफाई कर रहे थे, तभी अचानक सेल्फ चालू हो गया। संवाद