Etah News: बंबे में मिले शव की हुई शिनाख्त, घर से बिना बताए निकला था युवक

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मलावन थाना क्षेत्र के नगला अगर की ओर जाने वाले बंबा में शुक्रवार को एक युवक का शव पड़ा मिला था। पुलिस ने शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। आसपास के थानों को भी इसकी सूचना दी गई। शव की पहचान रविवार को कासगंज के किला गेट निवासी विपिन के रूप में हुई।परिजन के अनुसार विपिन कैंसर की बीमारी से परेशान चल रहा था। 12 सितंबर को वह घर से बिना बताए निकल गया था। काफी तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चला तो परिजन ने कोतवाली कासगंज में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शुक्रवार को बंबे में शव मिलने की सूचना पर परिजन पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे और उसकी पहचान की।सीओ सकीट नितीश गर्ग ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।