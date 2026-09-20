Etah News: बंबे में मिले शव की हुई शिनाख्त, घर से बिना बताए निकला था युवक
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sun, 20 Sep 2026 11:02 PM IST
विज्ञापन
एटा। नगला अगर की ओर जाने वाले बंबे में शुक्रवार को मिले युवक के शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक कासगंज के मोहल्ला किला गेट निवासी विपिन था। वह कैंसर की बीमारी से परेशान था और 12 सितंबर को घर से बिना बताए निकल गया था। परिजन ने उसकी गुमशुदगी कोतवाली कासगंज में दर्ज कराई थी।
मलावन थाना क्षेत्र के नगला अगर की ओर जाने वाले बंबा में शुक्रवार को एक युवक का शव पड़ा मिला था। पुलिस ने शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। आसपास के थानों को भी इसकी सूचना दी गई। शव की पहचान रविवार को कासगंज के किला गेट निवासी विपिन के रूप में हुई।
परिजन के अनुसार विपिन कैंसर की बीमारी से परेशान चल रहा था। 12 सितंबर को वह घर से बिना बताए निकल गया था। काफी तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चला तो परिजन ने कोतवाली कासगंज में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शुक्रवार को बंबे में शव मिलने की सूचना पर परिजन पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे और उसकी पहचान की।
विज्ञापन
सीओ सकीट नितीश गर्ग ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
मलावन थाना क्षेत्र के नगला अगर की ओर जाने वाले बंबा में शुक्रवार को एक युवक का शव पड़ा मिला था। पुलिस ने शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। आसपास के थानों को भी इसकी सूचना दी गई। शव की पहचान रविवार को कासगंज के किला गेट निवासी विपिन के रूप में हुई।
विज्ञापन
परिजन के अनुसार विपिन कैंसर की बीमारी से परेशान चल रहा था। 12 सितंबर को वह घर से बिना बताए निकल गया था। काफी तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चला तो परिजन ने कोतवाली कासगंज में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शुक्रवार को बंबे में शव मिलने की सूचना पर परिजन पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे और उसकी पहचान की।
विज्ञापन
सीओ सकीट नितीश गर्ग ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।