Etah News: आज के कार्यक्रम

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दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होंगे।



कबड्डी



शाम 4 बजे से मिरहची के गांव बढ़ौली में कबड्डी प्रतियोगिता होगी।

सत्संग

शाम 4 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।

पर्युषण