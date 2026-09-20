Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sun, 20 Sep 2026 11:05 PM IST
विज्ञापन
पर्युषण
दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होंगे।
कबड्डी
शाम 4 बजे से मिरहची के गांव बढ़ौली में कबड्डी प्रतियोगिता होगी।
सत्संग
शाम 4 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
विज्ञापन
दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होंगे।
कबड्डी
शाम 4 बजे से मिरहची के गांव बढ़ौली में कबड्डी प्रतियोगिता होगी।
सत्संग
शाम 4 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।