Etah News: जमीन के विवाद में सोते समय युवक को मारी गोली, हालत गंभीर

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जैथरा थाना क्षेत्र के गांव नगला प्रेमी निवासी उमेश यादव ने पुलिस को बताया कि गांव के ही अनिल, बॉबी, विमल, देशराज और सनी से उनका काफी समय से जमीन के संबंध में विवाद चल रहा है। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते नामजद लोगों ने मंगलवार की आधी रात नीरज को निशाना बनाकर गोली मारी। नीरज खाना खाने के बाद घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। देर रात अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचे तो नीरज जख्मी हालत में पड़ा था।गोली नीरज की दाहिने पैर में लगी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैथरा पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यहां से हालत में सुधार न होने पर नीरज को आगरा रेफर कर दिया गया है। इधर, गोली चलने की आवाज सुनकर गांव में भीड़ जुट गई। लोगों के पहुंचने से पहले ही हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास के लोगों से पूछताछ कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम को जांच में लगाया गया है। परिजन की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। नामजद आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। -श्वेताभ पांडेय, एएसपी