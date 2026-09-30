Etah News: 15 अक्तूबर से शुरू होगी धान खरीद, बनाए गए 24 क्रय केंद्र

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एटा। धान खरीद की तैयारियां तेज हो गई हैं। किसानों से धान की खरीद 15 अक्तूबर से शुरू की जाएगी। इसके लिए जिले में 24 क्रय केंद्र बनाए जा रहे हैं। इनमें पांच केंद्र मंडी समिति परिसर में संचालित होंगे। विभाग की ओर से केंद्रों पर जरूरी संसाधन जुटाने और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।इस बार किसानों के लिए धान का खरीद मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ाया गया है। सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों से धान 2441 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा।पिछले वर्ष धान का खरीद मूल्य 2370 रुपये प्रति क्विंटल था। इस तरह इस बार किसानों को प्रति क्विंटल 71 रुपये अधिक मिलेंगे।मूल्य बढ़ने से किसानों को लागत के मुकाबले बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। धान खरीद के लिए जिले में 24 स्थानों पर क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें पांच केंद्र मंडी समिति परिसर में बनाए जाएंगे।मंडी के आसपास के क्षेत्र के किसानों को यहां अपनी उपज पहुंचाने में सुविधा होगी। विभाग की ओर से खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। धान खरीद के लिए क्रय केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है।15 अक्तूबर से खरीद शुरू होगी। किसानों को सरकारी खरीद का लाभ दिलाने के लिए पंजीकरण कराने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। किसानों से समय से पंजीकरण कराने की अपील की जा रही है।