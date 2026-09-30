Etah News: पार्किंग विहीन बाजार, सड़क पर वाहन

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घंटाघर से हाथी गेट की ओर जाने वाले रास्तों पर दिनभर जाम जैसे हालात रहते हैं। इसके अलावा दुकानों के सामने सामान उतारने और चढ़ाने के लिए खड़े होने वाले वाहन भी यातायात की रफ्तार को प्रभावित करते हैं। दोपहिया वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण कई स्थानों पर सड़क का काफी हिस्सा पार्किंग में तब्दील हो जाता है।दृश्य 1 :जीटी रोड पर सड़क किनारे वाहनों की कतारबाजार में खरीदारी करने आए लोगों के वाहन सड़क के किनारे खड़े दिखाई देते हैं। पार्किंग की जगह नहीं होने से दोपहिया वाहन दुकानों के सामने तक खड़े हो जाते हैं। इससे मुख्य सड़क पर वाहनों के निकलने के लिए कम जगह बचती है और जाम की स्थिति बन जाती है।दृश्य 2हाथी गेट-बाबूगंज में पैदल चलने वालों को भी परेशानीहाथी गेट बाजार में भीड़ के बीच सड़क किनारे खड़े वाहन राहगीरों की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। बाजार में आने वाले लोग और दुकानदार वाहन खड़े करने के लिए आसपास की जगह का इस्तेमाल करते हैं। त्योहारों के दौरान भीड़ बढ़ने पर यहां यातायात व्यवस्था और प्रभावित होने की आशंका है।बाजार में खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इससे वाहन सड़क पर खड़े होते हैं और जाम की समस्या पैदा होती है। पार्किंग की सुविधा होने से व्यापारी और ग्राहक दोनों को राहत मिलेगी। -सचिन गुप्ता, दुकानदारत्योहारों के समय बाजार में भीड़ काफी बढ़ जाती है। सड़क किनारे वाहन खड़े होने से पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। प्रशासन को पार्किंग के लिए अलग स्थान तय करने के साथ यातायात व्यवस्था भी मजबूत करनी चाहिए। -राजकुमारी, राहगीरअस्थायी पार्किंग की व्यवस्था के लिए विचार किया जा रहा है। फिलहाल पालिका ने कचहरी रोड पर पार्किंग बनाई है बाजार के आसपास भी जगह देखी जा रही है। - निहाल सिंह, ईओ नगर पालिका