Etah News: एटा आज के कार्यक्रम

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सुबह 10 बजे भारत विकास परिषद और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स की ओर से ब्लड कैंप का आयोजन मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा।







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भागवत कथा



दोपहर 2 बजे से जलेसर की नागेश्वर बगीची में श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह एवं ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होगा।







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सत्संग







शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।



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काम की बात



जनगणना- 2027 के द्वितीय चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वगणना 16 से 30 नंबवर तक होगी। वहीं जनसंख्या की गणना 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगी। जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने बताया इसके लिए 68 फील्ड ट्रेनर चयनित किए गए हैं। जनगणना के दौरान 40 से अधिक बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी संकलित की जाएगी।



ब्लड कैंप