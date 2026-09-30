Etah News: एटा आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:19 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:19 PM IST
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ब्लड कैंप
सुबह 10 बजे भारत विकास परिषद और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स की ओर से ब्लड कैंप का आयोजन मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा।
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भागवत कथा
दोपहर 2 बजे से जलेसर की नागेश्वर बगीची में श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह एवं ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होगा।
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सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
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काम की बात
जनगणना- 2027 के द्वितीय चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वगणना 16 से 30 नंबवर तक होगी। वहीं जनसंख्या की गणना 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगी। जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने बताया इसके लिए 68 फील्ड ट्रेनर चयनित किए गए हैं। जनगणना के दौरान 40 से अधिक बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी संकलित की जाएगी।
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सुबह 10 बजे भारत विकास परिषद और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स की ओर से ब्लड कैंप का आयोजन मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा।
भागवत कथा
दोपहर 2 बजे से जलेसर की नागेश्वर बगीची में श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह एवं ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
काम की बात
जनगणना- 2027 के द्वितीय चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वगणना 16 से 30 नंबवर तक होगी। वहीं जनसंख्या की गणना 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगी। जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने बताया इसके लिए 68 फील्ड ट्रेनर चयनित किए गए हैं। जनगणना के दौरान 40 से अधिक बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी संकलित की जाएगी।